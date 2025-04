Schianto in tangenziale auto distrutta e un 40enne in ospedale

auto distrutta e un 40enne in ospedale dopo un incidente avvenuto stamattina alle 5.45 lungo la tangenziale a Pilastro. L'uomo è uscito fuori strada schiantandosi e distruggendo l'auto. Sul posto l'ambulanza dell'Assistenza pubblica di Langhirano. Il 40enne è stato portato all'ospedale.

