Gazzetta dello Sport Napoli risposta scudetto

: “”">– Ilci crede. E fa bene. La squadra di Antonio Conte batte l’Empoli con un rotondo 3-0 e si porta a -3 dall’Inter, lanciando un segnale fortissimo nella corsa. La vittoria più ampia e convincente del girone di ritorno arriva in un momento chiave della stagione e porta la firma della nuova, letale coppia d’attacco: Romelu Lukaku e Scott McTominay.Come sottolinea Alex Frosio su La, l’ex Manchester United è oggi il vero totem della speranza per i tifosi azzurri: due assist e un gol per lui, doppietta e palo per lo scozzese, autentico motore della manovra offensiva. Il, che in settimana ha potuto lavorare con continuità, ha tratto vantaggio da un calendario meno affollato rispetto ai rivali nerazzurri.