Turismo organizzato in crescita ricavi aumentano del 55 per Pasqua e Ponti 2025

Turismo organizzato con ricavi in aumento del in crescita del 55% rispetto al 2024 e del 40% sul 2023 e prenotazioni in forte anticipo. L'osservatorio Astoi fotografa un balzo in avanti per Pasqua e Ponti 2025, anche grazie alla possibilità di pianificare viaggi più lunghi con pochi giorni di ferie per la combinazione delle festività Pasquali con il 25 aprile e il 1 maggio. Tra le mete più richieste spicca il Mar Rosso che, dopo un rallentamento dello scorso anno, riconquista una posizione di vertice nel medio raggio. Località come Sharm el Sheikh e Marsa Alam tornano ad attrarre il pubblico italiano grazie alla vicinanza, al clima e al favorevole rapporto qualità-prezzo. Buoni riscontri anche per Emirati Arabi, Oman e Marocco, mentre l'Uzbekistan si distingue per l'offerta culturale.

