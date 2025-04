Sinagra seconda edizione di San Leone nel arte inaugurata la mostra del concorso creativo

inaugurata domenica scorsa la mostra del concorso creativo “San Leone nell’arte”, organizzato e curato dalla Pro Loco di Sinagra, in collaborazione con il comune di Sinagra e l’UNPLI.Questa iniziativa scaturisce dall’amore profondo per l’arte e per la storia di questo luogo magico e. Messinatoday.it - Sinagra, seconda edizione di San Leone nell'arte: inaugurata la mostra del concorso creativo Leggi su Messinatoday.it E' statadomenica scorsa ladel“San”, organizzato e curato dalla Pro Loco di, in collaborazione con il comune die l’UNPLI.Questa iniziativa scaturisce dall’amore profondo per l’e per la storia di questo luogo magico e.

Sinagra, seconda edizione di San Leone nell'arte: inaugurata la mostra del concorso creativo. Sinagra: Domenica inaugurazione della II edizione della mostra "San Leone nell'Arte". Sagra del Piturru e del Biancomangiare - Tesori del Borgo di Sinagra (ME). A Sinagra la 22^ edizione del "Balcone Fiorito": tutti i nomi dei vincitori. SINAGRA – Tutto pronto per la II edizione della "Sagra del piturro e del biancomangiare – tesori del ....

Lo riporta 98zero.com: Sinagra: Domenica inaugurazione della II edizione della mostra “San Leone nell’Arte” - Si terrà Domenica 13 Aprile alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Sinagra, l'inaugurazione della II edizione ...