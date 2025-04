Giugliano rissa tra giovanissimi in piazza Gramsci il prefetto valuta una zona rossa

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, interviene sulla rissa avvenuta domenica 13 aprile in piazza Gramsci a Giugliano. "Episodio sconcertante", l'ha definito il prefetto, che non esclude l'istituzione di una zona rossa. Giugliano, rissa tra giovanissimi in piazza Gramsci: il prefetto valuta una "zona rossa" La zuffa ha visto il coinvolgimento di .

