Stellantis continua la campagna di ritiro delle auto con airbag pericoloso

Stellantis continua la campagna di ritiro delle auto con airbag pericoloso. Questo in sintesi il messaggio di Groupe Psa Italia e Stellantis dopo aver preso conoscenza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino con la quale è stata dichiarata ammissibile la class action promossa dal proprietario di una Citroen C3 e dalle associazioni di consumatori Codacons, Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Altroconsumo, Movimento Consumatori, Adiconsum e Udicon."Groupe PSA Italia e Stellantis, che si riservano di valutare ogni opportuna iniziativa nell'ambito del procedimento in corso – fa sapere un portavoce della società – continuano a lavorare incessantemente, impiegando ingenti risorse, anche finanziare, per completare la campagna di richiamo 'Stop Drive' dei veicoli C3 e DS3 equipaggiati con airbag Takata, prontamente adottata dal costruttore e attuata da Groupe PSA Italia per tutelare la sicurezza dei clienti.

Airbag difettosi in attesa di sostituzione da otto mesi, da Stellantis un'inefficace campagna di richiamo. Citroen e airbag Takata: tutto quello che c'è da sapere sulla campagna di richiamo. Motore 1.2 Puretech, ancora problemi. Richiamate altre 68 mila vetture in Francia. Richiamo airbag Citroen C3, Stellantis aggiorna la situazione: 'Sostituiti 31.000'. Richiamo Citroën: cosa rischia chi continua a usare l'auto?. Airbag Takata - Stellantis ribadisce: "Non guidate i veicoli richiamati".

