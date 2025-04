Blitz in una villetta scoperta maxi piantagione di marijuana che avrebbe fruttato 200 mila euro due arresti

maxi piantagione di cannabis indoor. In particolare, i baschi verdi del Gruppo pronto impiego, anche in considerazione del sempre più preoccupante e crescente consumo di droghe soprattutto tra i. Palermotoday.it - Blitz in una villetta, scoperta maxi piantagione di marijuana che avrebbe fruttato 200 mila euro: due arresti Leggi su Palermotoday.it I finanzieri del comando provinciale hanno tratto in arresto due palermitani e sequestrato unadi cannabis indoor. In particolare, i baschi verdi del Gruppo pronto impiego, anche in considerazione del sempre più preoccupante e crescente consumo di droghe soprattutto tra i.

Potrebbe interessarti anche:

Blitz sul Gargano, scoperta discarica abusiva con 800 tonnellate di rifiuti: azienda nei guai

MONTE SANT'ANGELO - Militari in forza al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, con il coordinamento del 6° Centro Controllo Ambiente Marino della Direzione ...

Centri massaggi a luci rosse, scoperta organizzazione criminale: blitz in tutta Italia, 5 denunce

Le accuse, per i denunciati, sono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il blitz della Polizia Locale ha avuto luogo nei giorni scorsi, diversi centri sono stati chiusi.Continua a ...

Blitz dei ladri in villetta. Tagliano le inferriate e lasciano i proprietari chiusi fuori casa

A Zolino il ladro passa sempre alla stessa ora. "Da qualche anno a questa parte non teniamo più nulla di valore in casa, ci hanno già fatto visita quattro volte". Suonano quasi rassegnate le parole ...

Blitz in una villetta, scoperta maxi piantagione di marijuana che avrebbe fruttato 200 mila euro: due arresti. Blitz della polizia in casa, scoperti e sequestrati 8 chili di droga da piazzare sul mercato. Boltiere, 460 piante di marijuana nella casa trasformata in serra ad alta tecnologia. Viavai sospetto, scatta il blitz: scoperta villa della droga. In manette 29enne. Scoperta una maxi piantagione di marijuana. Sfruttamento della prostituzione: blitz all'alba a Lecce, 22 arresti. Ne parlano su altre fonti

minformo.com riferisce: Blitz della GdF, scoperta maxi truffa dell’Iva nel settore della plastica: arrestate 13 persone - Blitz della Guardia di Finanza di Caserta ... Le indagini hanno consentito di svelare una maxi frode all’Iva, cosiddetta ‘frode carosello’, di cui la Penta Petroli era una delle società beneficiarie.

Segnala informazione.it: Maxi blitz a Milano per rapine e furti: cinquanta fermati. Il video dell'operazione - (TGLA7) Ne parlano anche altri media Cinquanta giovani arrestati, l’accusa di associazione a delinquere e la scoperta di una ... (Corriere Milano) Milano, maxi blitz della polizia contro le ...

Lo riporta osservatoriooggi.it: Blitz dei Carabinieri Forestali a Fasano: scoperta maxi discarica abusiva in ex cava, denunciato il proprietario - Il 63enne dovrà rispondere di gestione illecita, discarica non autorizzata e combustione di materiali FASANO - Un'imponente discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri Forestali del Nucleo di ...