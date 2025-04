Benzina e gasolio a Ortona firmato il disciplinare Infoil per il controllo in tempo reale del processo di gestione

Benzina e gasolio) sottoposti ad accisa per valutarne la quantità e la qualità ed accertarne la corretta liquidazione delle imposte: è l’obiettivo del disciplinare per l’attivazione ed utilizzo del nuovo sistema. Chietitoday.it - Benzina e gasolio: a Ortona firmato il disciplinare Infoil per il controllo in tempo reale del processo di gestione Leggi su Chietitoday.it Monitorare da remoto la detenzione e la movimentazione dei prodotti energetici () sottoposti ad accisa per valutarne la quantità e la qualità ed accertarne la corretta liquidazione delle imposte: è l’obiettivo delper l’attivazione ed utilizzo del nuovo sistema.

Benzina e gasolio: a Ortona firmato il disciplinare Infoil per il controllo in tempo reale del processo di gestione.

Ortona. Monitorare da remoto la detenzione e la movimentazione dei prodotti energetici (benzina e gasolio) sottoposti ad accisa per valutarne

