Liberoquotidiano.it - "Cina trattata con i guanti bianchi dai giornaloni. Occhio a pagina 4..."

Leggi su Liberoquotidiano.it

E' tornato a parlare Donald Trump e domina "al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Secondo Daniele Capezzone, i presidente americano "ha mescolato il vero, il verosimile, il finto e il falso e una operazione intellettualmente onesta è quella di presentare tutte le sue dichiarazioni". "Una parte oggettivamente imbarazzante contro Zelensky, ma anche la parte contro Biden e Putin e la disponibilità negoziale sui dazi", sottolinea il direttore editoriale di Libero. Però i quotidiani più diffusi in Italia "fanno una operazione manipolativa per selezione, valorizzano in modo particolare le dichiarazioni di Trump meno difendibili e omettendo le altre, dando l'idea di un Trump fiammeggiante e a volte confuso, ma orientato in una sola direzione pro-Putin, anti-Ucraina e inaffidabile.