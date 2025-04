Lapresse.it - Elicottero caduto nell’Hudson a New York, stop ai voli della compagnia aerea

Leggi su Lapresse.it

Le autorità federali di regolamentazione dell’aviazione degli Stati Uniti (Faa) hanno emesso un ordine di emergenza che impone loaidi tour incoinvolta nell’incidente mortale a Newdi giovedì scorso, quando uno dei suoi veliè precipitato nel fiume Hudson uccidendo il pilota e la famiglia di 5 persone che era a bordo. La Faa ha appreso che laha licenziato il suo direttore operativo pochi minuti dopo aver accettato di sospendere idurante le indagini. La Federal Aviation Administration ha affermato di sospettare che il licenziamento sia una ritorsione per una decisione in materia di sicurezza. “La Faa sta intraprendendo questa azione in parte perché, dopo che il direttore delle operazioniaveva volontariamente sospeso i, è stato licenziato”, ha scritto l’amministratore ad interim Chris Rocheleau su X.