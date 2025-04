Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, le prime recensioni della versione PS5 sono molto positive

ha fatto il suo debutto anche su PlayStation 5, e lestampa specializzatadecisamente. Sebbene non siano ancora numerose, i voti assegnati finora mostrano un’ottima accoglienza generale, dimostrando che l’ultima avventura targata MachineGames è in forma eccellente anche sulla console di Sony.Dando un’occhiata su Metacritic, il gioco Microsoft si attesta attualmente su un solido 88 in seguito a 18, lievemente superiore rispetto a quella raccolta al lancio su PC e Xbox Series XS. Testate come Hey Poor Player e Impulsegamer hanno assegnato un rotondo 10 al titolo, mentre altre fonti autorevoli come GamingBolt, GAMINGbible e XGN sifermate su un eccellente 9. Anche le valutazioni più “cautamente entusiaste”, come quelle di Push Square o Gamereactor, oscillano tra l’8 e l’8,5, confermando una qualità generale elevata e ben percepita anche su console Sony.