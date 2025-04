Clima 2024 anno più caldo in Europa

2024 è stato l'anno più caldo in Europa,continente in cui le temperature stanno aumentando più velocemente. Le inondazioni diffuse hanno fatto 335morti, colpendo circa 413mila persone, rileva un dossier Copernicus, l'agenzia dell'Organizzazione meteorologica mondiale su Clima e cambiamento Climatico. Nel 2024 temperature record in quasi metà del continente;in mare,quasi 0,7°C sopra la media (e +1,2°in Mediterraneo) anno tra i 10 più piovosi dal 1950 e con inondazioni più frequenti dal 2013. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.40 Ilè stato l'piùin,continente in cui le temperature staumentando più velocemente. Le inondazioni diffuse hfatto 335morti, colpendo circa 413mila persone, rileva un dossier Copernicus, l'agenzia dell'Organizzazione meteorologica mondiale sue cambiamentotico. Neltemperature record in quasi metà del continente;in mare,quasi 0,7°C sopra la media (e +1,2°in Mediterraneo)tra i 10 più piovosi dal 1950 e con inondazioni più frequenti dal 2013.

