3 personaggi Marvel che potrebbero apparire in I Fantastici Quattro – Gli inizi

Fantastici Quattro – Gli inizi introdurrà la Prima Famiglia Marvel nell'MCU. L'attesissimo blockbuster estivo si svolgerà in una linea temporale alternativa all'interno dell'MCU, il che significa che le cose appariranno diverse da quelle a cui i fan sono abituati. Reed, Sue, Johnny e Ben vivranno gli eventi più importanti delle loro vite in un mondo in cui gli Avengers non si sono mai riuniti, non c'è Capitan America e altri eroi sono degli sconosciuti. A quanto sembra, nel loro mondo, i Fantastici Quattro saranno gli unici eroi esistenti. E il fatto che nessun altro proteggerà il mondo potrebbe portare ad apparizioni di volti familiari, magari in un contesto diverso. Dato che nessun altro eroe è salito al potere in questo mondo, questo dà alla Marvel l'opportunità di fare qualcosa di nuovoIl regista Matt Shakman ha l'opportunità di presentare la sua versione dei personaggi che hanno intrattenuto il mondo per anni, dato che I Fantastici Quattro saranno presenti anche in Avengers: Doomsday del prossimo anno.

