Terrore a Roma freddati al Pigneto in un agguato un uomo e una donna di origine cinese Residenti sotto choc

Terrore al Pigneto. Un uomo e una donna di origini cinesi sono stati freddati in via Prenestina, nella zona del Pigneto, a Roma. I due erano a bordo di due biciclette sotto la tangenziale est, quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola esplosi dai sicari fuggiti subito dopo, sembra a bordo di una moto. Sul posto, per le indagini, sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire i fatti. Sarebbero stati uccisi poco dopo le 23 con circa una decina di proiettili mentre erano per strada, sulla via Prenestina: la notte Romana è iniziata nel Terrore, con un nuovo caso da risolvere che ha visto protagonisti un uomo e una donna freddati sotto il portone di casa. Le due vittime sono praticamente morte sul posto, a pochi passi dai piloni di uno dei tanti cavalcavia della Tangenziale Est, vicino al quartiere Pigneto.

