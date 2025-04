Io vivo per il sorriso di mia figlia Posso accettare qualsiasi cosa pur di farla felice

Iodonna.it - «Io vivo per il sorriso di mia figlia. Posso accettare qualsiasi cosa pur di farla felice» Leggi su Iodonna.it Antonino Spinalbese è stato tra i protagonisti di The Couple, il nuovo programma tv condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nella puntata andata in onda il 14 aprile, l’hair stylist ha raccontato la sua esperienza di papà separato e il grande amore che lo lega a Luna Marì, la bambina nata nel 2021 dall‘amore con Belen Rodriguez. Un’esperienza condivisa con Andrea Tabanelli e spiegata agli altri concorrenti e al pubblico del programma tv. Belen Rodriguez rivela al figlio la rottura con Antonino Spinalbese: «La mamma è single» X Leggi anche › Belen Rodriguez, la storia d’amore con Antonino Spinalbese è davvero finita.

Potrebbe interessarti anche:

Il famoso regista sgancia bomba: ”Io ricco? Non ho un soldo da parte e vivo così…”

Personaggi tv. ”Io ricco? Non ho un soldo da parte e vivo così…”. Il famoso regista sgancia bomba – «Abbiamo un problema molto serio, una bomba a orologeria che sta per esplodere». Chi ha un ...

"Io vivo. Di legalità": il progetto per diffondere la cultura dell'antimafia nel Lecchese

Avviato il progetto "Io vivo. Di legalità. Educare alla legalità attraverso testimonianze a confronto e buone pratiche di contrasto alla criminalità organizzata". Questo il titolo del progetto che ...

La ragazza sequestrata dai genitori perché ama un ragazzo transgender: «Io picchiata con una mazza, adesso vivo con lui»

La storia di Ercolano comincia otto mesi fa. All’epoca una ragazza di 19 anni comincia una relazione con un ragazzo transgender. Ma quello che per lei è, semplicemente, «il mio fidanzato» per i ...

Francesco Gabbani: «Ho scelto il sorriso ma ho ancora paura del buio. Vivo tra gli olivi, la felicità non è in un attico a Milano». CARABINIERE Manfredonia, un anno senza Francesco Pastore: “Mio figlio, ucciso da un’autista ubriaca”. Due anni fa la scomparsa di Castagner, il ricordo del figlio: "Mio padre amato dalla gente, il suo sorriso è sempre vivo". ‘Bandiera’ la canzone-manifesto di Giulia Mei: "Da donna vivo una libertà finta". Jovanotti: "Ho fatto tutto questo per il sorriso di mia madre. L’ottimismo è un dovere, una forma di militanza". centomilacarie, arriva il nuovo tour nei club "Io Nessuno Tour". Ne parlano su altre fonti