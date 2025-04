Massimiliano Mulas la telefonata della bambina al amica prima della violenza Sto mettendo le chiavi nella porta Poi le grida

telefonata interrotta dalle urla disperate di un'amica. È questo il tragico dettaglio raccontato ai Carabinieri dalla giovane che parlava al telefono con l'undicenne di. Leggo.it - Massimiliano Mulas, la telefonata della bambina all'amica prima della violenza: «Sto mettendo le chiavi nella porta». Poi le grida Leggi su Leggo.it Unainterrotta dalle urla disperate di un'. È questo il tragico dettaglio raccontato ai Carabinieri dalla giovane che parlava al telefono con l'undicenne di.

MESTRE (VENEZIA) - È verosimile che la violenza non sia frutto di una scelta casuale. Il 45enne Massimiliano Mulas, con una lunga sfilza di precedenti penali e anni di galera per rapine e...

Massimiliano Mulas, un 45enne sardo originario di Tempio Pausania (Sassari) e residente in provincia di Cuneo, è stato arrestato dai carabinieri: è accusato di violenza sessuale nei confronti di ...

VENEZIA - ?L?ha seguita fino alla porta di casa, l?ha spinta all?interno a forza e l?ha stuprata. La vittima di questa orrenda violenza, avvenuta a Mestre giovedì...

