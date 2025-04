Assegno Unico di aprile 2025 pagamenti dopo Pasqua Calendario date e arretrati

Assegno Unico universale (AUU) per aprile 2025 dovrà pazientare qualche giorno in più. In base al Calendario ufficiale dell’Inps, le erogazioni arriveranno solo dopo le festività Pasquali. Pasqua cade domenica 20 aprile, e i bonifici dell’Assegno Unico partiranno proprio da quella data in poi. Nessun accredito è previsto prima di tale giorno, nemmeno per i nuclei familiari che attendono la prima rata dopo aver presentato domanda a marzo.Il Calendario INPS con le date dei pagamenti da febbraio a giugno 2025 è già stato diffuso: i bonifici dell’AUU vengono generalmente erogati tra il 20 e il 27 del mese. Questo vale sia per coloro che hanno già beneficiato del rinnovo automatico della misura, sia per chi ha fatto una nuova richiesta. La regolarità mensile dei pagamenti, salvo festività e giorni festivi, viene rispettata, ma aprile è un’eccezione dovuta proprio alla coincidenza con le vacanze Pasquali. Leggioggi.it - Assegno Unico di aprile 2025: pagamenti dopo Pasqua. Calendario date e arretrati Leggi su Leggioggi.it Chi attende il pagamento dell’universale (AUU) perdovrà pazientare qualche giorno in più. In base alufficiale dell’Inps, le erogazioni arriveranno solole festivitàli.cade domenica 20, e i bonifici dell’partiranno proprio da quella data in poi. Nessun accredito è previsto prima di tale giorno, nemmeno per i nuclei familiari che attendono la prima rataaver presentato domanda a marzo.IlINPS con ledeida febbraio a giugnoè già stato diffuso: i bonifici dell’AUU vengono generalmente erogati tra il 20 e il 27 del mese. Questo vale sia per coloro che hanno già beneficiato del rinnovo automatico della misura, sia per chi ha fatto una nuova richiesta. La regolarità mensile dei, salvo festività e giorni festivi, viene rispettata, maè un’eccezione dovuta proprio alla coincidenza con le vacanzeli.

