Tentata estorsione ad un anziano con la truffa del finto maresciallo arrestato un 20enne

Un tentativo di truffa ai danni di un pensionato di San Pier Niceto si è concluso con l'arresto di un 20enne di Catania e la denuncia a piede libero di un suo complice, un 22enne, anch'egli del capoluogo etneo. I due giovani avevano messo in atto la cosiddetta "truffa del finto maresciallo".

Tentata estorsione ad un anziano con la "truffa del finto maresciallo": arrestato un 20enne. San Pier Niceto: tentata estorsione ad un anziano con la solita tecnica della telefonata del “maresciallo”, un arresto ed una denuncia. LA POLIZIA DI STATO CONTINUA NELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. ARRESTATE DUE DONNE PER TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DI UNA SESSANTENNE CON LA TECNICA DEL C.D. Si fingono carabinieri per truffare gli anziani: arrestati. Tenta di truffare anziani a Rovigo: “Vostro figlio ha avuto un incidente”. Arrestato un minorenne. Catanzaro, 12mila euro per non far perdere l‘indennità di accompagnamento a un anziano: arrestati un avvocato e suo padre ·. Ne parlano su altre fonti

