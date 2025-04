Incidente in tangenziale a Rivoli tamponamento a catena fra tre auto traffico nel caos

Incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta ha provocato il caos nella mattinata di oggi, martedì 15 aprile 2025, sulle tangenziali nord e sud. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto (tra cui sicuramente una Alfa Romeo e una Opel Corsa) avvenuto in corsia di sorpasso a. Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos Leggi su Torinotoday.it Unavvenuto in direzione nord Milano-Aosta ha provocato ilnella mattinata di oggi, martedì 15 aprile 2025, sulle tangenziali nord e sud. Si è trattato di unfra tre(tra cui sicuramente una Alfa Romeo e una Opel Corsa) avvenuto in corsia di sorpasso a.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente in tangenziale a Rivoli: auto ribaltata in carreggiata, conducente in ospedale

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio 2025, sulla tangenziale sud di Torino poco prima dello svincolo Sito Interporto, sul territorio comunale di Rivoli, in ...

Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro fra cinque veicoli, traffico paralizzato e due feriti

Dopo quello avvenuto in direzione sud Savona-Piacenza, nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 marzo 2025, si è verificato un nuovo incidente in tangenziale sud. Questa volta è avvenuto a Rivoli, ...

Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra quattro veicoli, un'auto ribaltata in carreggiata. Traffico bloccato

Ancora caos sulla tangenziale sud. All'ora di pranzo di oggi, giovedì 27 marzo 2025, si è verificato un incidente con quattro veicoli coinvolti (due furgoni, un'auto e un tir) in direzione sud ...

Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos. Tamponamento a catena in tangenziale: tre auto coinvolte bloccano la circolazione. Otto auto coinvolte in maxi tamponamento sulla tangenziale: una domenica di coda e traffico in tilt. INCIDENTE IN TANGENZIALE A RIVOLI - Tamponamento fra tre auto: code e forti disagi - FOTO. Si scontrano otto macchine: ingorgo in tangenziale e due feriti. Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento fra tre auto, traffico nel caos. Ne parlano su altre fonti

Scrive torinotoday.it: Terribile incidente a Rivoli: donna investita da un camion, è in condizioni critiche - Un terribile incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 aprile 2025, all'incrocio tra corso Francia e via Tevere a Rivoli. Un camion cassonato, che viaggiava in direzione del centro citta ...

giornalelavoce.it comunica: Tamponamento a catena in tangenziale: lunghe code e disagi - a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale Nord di Torino, in direzione nord, nel tratto che attraversa il territorio di Collegno. Secondo le prime informazioni, otto veicoli sono ...

Si apprende da torinotoday.it: Terribile incidente sull'autostrada Torino-Piacenza a Villanova d'Asti: morto Ivan Paulon di Rivoli - Un tragico incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, martedì 8 aprile 2025, sull'autostrada Torino-Piacenza in direzione del capoluogo emiliano poco prima della barriera di Villanova d'Asti.