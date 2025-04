Sololaroma.it - Stadio Roma, de Angelis: “Si potrebbe presentare il progetto in attesa di integrarlo con gli scavi”

Leggi su Sololaroma.it

Dopo le parole di Gualtieri riguardo il nuovodella, a spiegare la situazione è stato anche Andrea de, che a Radionista, nella trasmissione Secondo Tempo, si è così espresso a partire da quelli che saranno i prossimi passi: “Il passaggio dovrebbe eessere la consegna deldefinitivo al Comune da parte della. Uso il condizionale perché mancano gliarcheologici, impossibili a causa dell’indagine fatta dal comune in seguito ai reclami sul presunto bosco di Pietralata. Questo rischia di far slittare il completamento del”.E ancora: “Sembra che la, per recuperare tempo, abbia deciso di consegnare ilmancante degli. Significa che non si potrà procedere col voto in Assemblea e con l’avvio della Conferenza dei Servizi Decisoria.