Marche nuovo mammografo tecnologico a Loreto

Loreto (Ancona): presentati ufficialmente il Punto Salute e l’installazione del nuovo mammografo Senographe Pristina. Ai due eventi ha partecipato il vice presidente e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Con lui erano presenti la direttrice sanitaria dell’AST Ancona Benedetta Ruggeri, il direttore socio sanitario AST Ancona Massimo Mazzieri, la dottoressa Fabiola Principi, direttrice UOSD Radiologia territoriale AST 2 Ancona, il dottor Alessandro Cecchi, direttore della Sods Diagnosi Prenatale di II Livello dell’Ospedale di Comunità di Loreto, il consigliere regionale Marco Ausili, il vicesindaco di Loreto e assessore ai Servizi sociali Nazzareno Pighetti.Il nuovo mammografo“L’inaugurazione del Punto Salute di Loreto e del nuovo mammografo – ha detto Saltamartini – sono l’espressione dell’impegno di questa Giunta in direzione del potenziamento dell’Ospedale di Comunità di Loreto e dei servizi di prevenzione rivolti ai cittadini. Lapresse.it - Marche, nuovo mammografo tecnologico a Loreto Leggi su Lapresse.it Doppia inaugurazione all’Ospedale di(Ancona): presentati ufficialmente il Punto Salute e l’installazione delSenographe Pristina. Ai due eventi ha partecipato il vice presidente e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Con lui erano presenti la direttrice sanitaria dell’AST Ancona Benedetta Ruggeri, il direttore socio sanitario AST Ancona Massimo Mazzieri, la dottoressa Fabiola Principi, direttrice UOSD Radiologia territoriale AST 2 Ancona, il dottor Alessandro Cecchi, direttore della Sods Diagnosi Prenatale di II Livello dell’Ospedale di Comunità di, il consigliere regionale Marco Ausili, il vicesindaco die assessore ai Servizi sociali Nazzareno Pighetti.Il“L’inaugurazione del Punto Salute die del– ha detto Saltamartini – sono l’espressione dell’impegno di questa Giunta in direzione del potenziamento dell’Ospedale di Comunità die dei servizi di prevenzione rivolti ai cittadini.

Potrebbe interessarti anche:

‘A se stesso’, Stefanenko tra protagonisti nuovo film ambientato nelle Marche, riflessioni sulla vita e la morte

(Adnkronos) – E’ tutto pronto per l’inizio delle riprese del film “A se stesso”, una storia avvincente e ricca di sfaccettature, che sarà ambientata nelle Marche, con tema centrale la riflessione ...

Marche, oltre 200 milioni di euro per realizzare il nuovo ospedale di Pesaro

Si estenderà su una superficie di 70 mila metri quadri, disporrà di 382 posti letto ma potrà accoglierne fino a 460 in caso di emergenza. Sono i numeri del nuovo ospedale di Pesaro che, con un ...

Una data speciale per l'ospedale Ceccarini: al debutto il nuovo mammografo per l'attività di screening

Un ulteriore passo concreto nel percorso verso un’assistenza sanitaria sul territorio sempre più di prossimità nei confronti del cittadino, in questo caso in termini di prevenzione. A partire da ...

Marche, nuovo mammografo tecnologico a Loreto - LaPresse. Fermo: nuovo mammografo "Pristina" in funzione all'Ospedale Murri grazie al Pnrr. All’Ospedale di Senigallia terminati i lavori di installazione del nuovo mammografo e la riallocazione dell’altro già in dotazione presso la Radiologia. Appello di Cicoli: "Nascite dimezzate. La Regione si muova per incentivarle". Fermo, all’ospedale Murri il nuovo mammografo “Pristina”. Nuova vasca travaglio e parto e nuovo mammografo al Santa Croce di Fano. Ne parlano su altre fonti

Segnala ansa.it: A Loreto inaugurati Punto Salute e mammografo all'avanguardia - Doppia inaugurazione questa mattina all'Ospedale di Loreto (Ancona): presentati ufficialmente il Punto Salute e l'installazione del nuovo mammografo Senographe Pristina. (ANSA) ...

Come scrive msn.com: Loreto, doppia inaugurazione sul fronte sanità. Ecco il nuovo Punto salute e il mammografo. Saltamartini: "L’impegno della Regione nei fatti" - Doppia inaugurazione ieri mattina all’ospedale di Loreto dove sono stati presentati il Punto Salute e il nuovo mammografo.

Riporta youtvrs.it: Ospedale Loreto, inaugurati il Punto Salute e un nuovo mammografo all’avanguardia - Taglio del nastro Doppia inaugurazione questa mattina all’Ospedale di Loreto: presentati ufficialmente il Punto Salute e l’installazione del nuovo mammografo Senographe Pristina. Ai due eventi ha part ...