Tragico incidente a Catanzaro ragazzo di 20 anni perde la vita nello schianto tra due auto

Tragico incidente nella notte a Catanzaro. Intorno all’1.20 di martedì 15 aprile, su via Fiume Busento lungo la Strada provinciale 13, nella zona sud est di Catanzaro, un incidente stradale ha coinvolto due auto, una Alfa Romeo Giulietta e una Alfa Romeo Mito.incidente a Catanzaro, morto un 20enneNell’impatto il giovane alla guida della Mito, 20 anni, è morto, mentre il conducente della Giulietta è rimasto ferito ed è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco, il cui intervento è valso, previa autorizzazione del magistrato di turno, a estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo e alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il Soccorso stradale per il recupero delle vetture. Dayitalianews.com - Tragico incidente a Catanzaro, ragazzo di 20 anni perde la vita nello schianto tra due auto Leggi su Dayitalianews.com nella notte a. Intorno all’1.20 di martedì 15 aprile, su via Fiume Busento lungo la Strada provinciale 13, nella zona sud est di, unstradale ha coinvolto due, una Alfa Romeo Giulietta e una Alfa Romeo Mito., morto un 20enneNell’impatto il giovane alla guida della Mito, 20, è morto, mentre il conducente della Giulietta è rimasto ferito ed è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’, i vigili del fuoco, il cui intervento è valso, previarizzazione del magistrato di turno, a estrarre il corpo del giovane dall’abitacolo e alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e il Soccorso stradale per il recupero delle vetture.

