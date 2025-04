Olimpia Teodora conquista la permanenza in B1 con vittoria nel derby contro Libertas

derby contro la Libertas l’Olimpia Teodora ha conquistato la matematica permanenza in B1, inguaiando pesantemente le forlivesi, e ha difeso un quinto posto ben superiore alle aspettative d’inizio anno. Protagonista della serata è stata la 20enne Deizi Nika, chiamata in causa dalla panchina per l’infortunio della titolare Chiara Poggi (una ’scavigliata’ che dovrebbe essere assorbita durante la pausa pasquale) nelle primissime battute del match. "C’era un po’ di agitazione – ricorda la palleggiatrice mancina – ma io sono andata ad abbracciare la mia compagna ed ero pronta, ho cercato di trasmettere tranquillità. Non c’era bisogno di preparazione, perché il riscaldamento era finito da pochi minuti. Sono rimasta serena e ho cercato di giocare facile, come mi hanno consigliato i tecnici Rizzi e Falco. Ilrestodelcarlino.it - Olimpia Teodora conquista la permanenza in B1 con vittoria nel derby contro Libertas Leggi su Ilrestodelcarlino.it Con un combattuto 3-1 nel sentitissimolal’hato la matematicain B1, inguaiando pesantemente le forlivesi, e ha difeso un quinto posto ben superiore alle aspettative d’inizio anno. Protagonista della serata è stata la 20enne Deizi Nika, chiamata in causa dalla panchina per l’infortunio della titolare Chiara Poggi (una ’scavigliata’ che dovrebbe essere assorbita durante la pausa pasquale) nelle primissime battute del match. "C’era un po’ di agitazione – ricorda la palleggiatrice mancina – ma io sono andata ad abbracciare la mia compagna ed ero pronta, ho cercato di trasmettere tranquillità. Non c’era bisogno di preparazione, perché il riscaldamento era finito da pochi minuti. Sono rimasta serena e ho cercato di giocare facile, come mi hanno consigliato i tecnici Rizzi e Falco.

Potrebbe interessarti anche:

Volley B1 donne. Olimpia Teodora in Veneto. Sfida alle baby di Conegliano

L’Olimpia Teodora è impegnata questa sera (ore 20.30) nella palestra di San Donà, che ospita le partite interne della Imoco Conegliano, la formazione juniores della società che, da oltre un ...

Una squadra speciale, l’Olimpia Milano Under 19 conquista la Next Gen Cup

L’hanno fatto ancora! Avevano vinto la Next Gen Cup lo scorso anno avviando una sequenza di risultati eccezionali comprendente la finale della Next Gen Cup di Belgrado e il titolo italiano Under ...

Volley, la striscia di vittorie dell’Olimpia Teodora si ferma contro le giovani promesse dell’Imoco

Olimpia Teodora torna a casa con un punto dalla trasferta di San Donà di Piave al termine di una avvincente e lunghissima partita contro le dotatissime Under 18 di Imoco Conegliano che si sono ...

Olimpia Teodora conquista la permanenza in B1 con vittoria nel derby contro Libertas. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Olimpia Teodora in trasferta contro Giorgione: obiettivo salvezza matematica - Nella giornata nazionale dedicata ai pazienti colpiti da questo trauma, l’appello video dell’atleta tornato a camminare grazie a un’equipe svizzera e ai fondi raccolti. Il 4 maggio la corsa si terrà ...

ilrestodelcarlino.it riferisce: Olimpia Teodora in trasferta contro Giorgione: obiettivo salvezza matematica - Impegno domenicale esterno per l’Olimpia Teodora che fa visita alle 17.30 ... del presidente Poggi l’ambito traguardo della permanenza matematica in B1, forse proprio a danno delle forlivesi.

Riporta ravennanotizie.it: L’Olimpia Teodora espugna Castelfranco e sale al quinto posto. Sabato il derby con Forlì - Vittoria importante in trasferta per l’Olimpia Teodora Ravenna, che supera 3-1 l’Azimut Giorgione nella 22ª giornata del girone C di Serie B1 femminile.