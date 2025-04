Donnapop.it - Volete sapere chi sostituirà Myrta Merlino a Pomeriggio 5? È una conduttrice della Rai!

Il futuro di5 sembra essere sempre più incerto, e a finire nel mirino dei vertici Mediaset è proprio. Dopo una stagione televisiva segnata da ascolti deludenti e polemiche accese, il talk show deldi Canale 5 potrebbe presto voltare pagina con una nuova. e il nome che circola in queste ore arriva direttamente dalla Rai!A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, che ha acceso i riflettori su una figura completamente diversa da Barbara d’Urso e dalla stessa: si tratta di un volto noto per i telespettatori del servizio pubblico. Tra delusioni, ascolti in picchiata e trattative in corso, il cambio di guardia sembra ormai vicino., il suo5 è sempre più flop: mai ascolti così bassi!Quando nell’estate del 2023ha accettato di raccogliere l’eredità di Barbara d’Urso, molti hanno visto in lei una scommessa ambiziosa per dare un taglio più giornalistico a5.