Anteprima24.it - Sturno Sport Festival, il 17 aprile la presentazione ufficiale ad Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ cominciato il conto alla rovescia per lo. La sesta edizione dell’evento sarà illustrata a Palazzo Caracciolo: presenti istituzioni e vertici di Agape. Uno degli appuntamentiivi e sociali più attesi dell’estate irpina. In vista della sesta edizione, in programma nei prossimi mesi, è stata fissata ladell’evento: si terrà giovedì 172025, alle ore 11, presso Palazzo Caracciolo ad.L’incontro, moderato dalla giornalista diChannel214 Maria Stanco, vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondoivo locale. Tra gli interventi previsti quelli di Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di, Franco Di Cecilia, consigliere provinciale, e Vito Di Leo, sindaco di