Bonus bebè in ritardo quando arriva la circolare Inps con le istruzioni per la domanda

Bonus bebè da 1.000 euro previsto per i bambini nati, adottati o presi in affido nel corso dell’anno.Bonus bebè, finalmente la circolare Inps Neonato nel lettino (Getty Images).Al momento non è ancora possibile inoltrare le domande per il Bonus. La circolare dell’Inps che sbloccherà il contributo una tantum previsto dalla Manovra doveva essere pubblicata nella prima settimana di aprile, ma l’ok del ministero del Lavoro è arrivato solo dopo qualche giorno. Per ora è arrivata solo la circolare contenente istruzioni e requisiti per accedere al Bonus, che sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali. Lettera43.it - Bonus bebè in ritardo, quando arriva la circolare Inps con le istruzioni per la domanda Leggi su Lettera43.it Nel 2025 sono in vigore varie agevolazioni che hanno l’obiettivo di sostenere la genitorialità in Italia, dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Tra esse la Carta nuovi nati, ovvero ilda 1.000 euro previsto per i bambini nati, adottati o presi in affido nel corso dell’anno., finalmente laNeonato nel lettino (Getty Images).Al momento non è ancora possibile inoltrare le domande per il. Ladell’che sbloccherà il contributo una tantum previsto dalla Manovra doveva essere pubblicata nella prima settimana di aprile, ma l’ok del ministero del Lavoro èto solo dopo qualche giorno. Per ora èta solo lacontenentee requisiti per accedere al, che sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

Potrebbe interessarti anche:

Bonus bebè in ritardo, quando arriva la circolare Inps con le istruzioni per la domanda

Nel 2025 sono in vigore varie agevolazioni che hanno l’obiettivo di sostenere la genitorialità in Italia, dove fare figli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Tra esse la Carta ...

Bonus nido 2025 in ritardo, quando partono le domande all’Inps e cosa fare per ottenerlo

Il bonus nido 2025 è in ritardo: la piattaforma online per fare domanda non è ancora attiva, mentre negli scorsi anni era stato possibile presentarla a febbraio. Il bonus per la retta degli asili ...

Bonus mamme 2025 in ritardo, quando arriva e chi potrà beneficiare dell’esonero contributivo

A più di due mesi dall'ultima Legge di Bilancio, il Bonus mamme 2025 per le lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli a carico non è ancora entrato in vigore. La misura, introdotta per ...