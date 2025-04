Ilfattoquotidiano.it - “Mi fidanzai con un calciatore dopo Non è la Rai. Era brutto forte, affascinante però un gran cornificatore. Oggi tendo alla castità”: lo rivela Miriana Trevisan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sempre bella e(una vita in televisione con “Non è La Rai”, “La Corrida”, “La Ruota della Fortuna”, “Pressing”, “L’Isola dei Famosi” e “de fratello Vip“)in amore è tutt’altro che fortunata, come confessa a Il Corriere della Sera. L’identikit dell’uomo ideale è presto fatto: “Non troppo giovane, dai 45 in su. Elegante, colto. La pancetta è ok, purché sia curato. Intelligente, sennò mi annoio in un nanosecondo. Si sono sfortunata in amore. Un pochino. Mi sono accontentata, non mi sono rispettata. Ho idealizzato quello che non c’era, seguito illusioni. Invece avrei dovuto avere più consapevolezza della meraviglia che sono“.Il pensiero va al passato: “Micon unsubito‘Non è la Rai’ e lo seguii a Bologna. Non giocava lì, ma a Milano.