Il comitato referendario fa Battiquorum attori e musicisti in piazza a favore dei Sì

piazza piena, voci che si alternano dal palco, mani che lasciano tracce su una tela condivisa. Sabato sera, piazza Mazzini si è trasformata in un crocevia di arte, impegno e cittadinanza attiva grazie a “Battiquorum – Festa dei Diritti”, evento organizzato dal comitato referendario con il. Cataniatoday.it - Il comitato referendario fa "Battiquorum", attori e musicisti in piazza a favore dei "Sì" Leggi su Cataniatoday.it Unapiena, voci che si alternano dal palco, mani che lasciano tracce su una tela condivisa. Sabato sera,Mazzini si è trasformata in un crocevia di arte, impegno e cittadinanza attiva grazie a “– Festa dei Diritti”, evento organizzato dalcon il.

Potrebbe interessarti anche:

Bibbiena, Vagnoli aderisce al comitato referendario per il ritorno alle Asl provinciali

Il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli aderisce al comitato referendario che si è costituito per tornare alle ASL provinciali e smantellare le Asl di area vasta. Vagnoli commenta: “Il motivo è ...

Il Comitato referendario provinciale di Chieti organizza un appuntamento di mobilitazione per il referendum di giugno

“Il voto è la nostra rivolta”: con questo claim il Comitato referendario provinciale di Chieti chiama a raccolta la cittadinanza per un evento pubblico in vista del referendum dell’8-9 ...

Stadio nuovo, il Comitato fa il punto. Tante le criticità segnalate al Comune

EMPOLIL’indizione preliminare della Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto di ristrutturazione dello stadio Carlo Castellani presentato dall’Empoli Fc, ha visto il Comitato “Stadio ...