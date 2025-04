L’amministrazione Trump congela 22 miliardi di dollari in sovvenzioni ad Harvard

L’amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni ad Harvard, dopo che l’università si è rifiutata di cedere alle richieste di Trump. Le pressioni delL’amministrazione Trump hanno spinto un gruppo di ex studenti a scrivere ai dirigenti universitari, invitandoli a “contestare legalmente e rifiutarsi di ottemperare alle richieste illegittime che minacciano la libertà accademica . Periodicodaily.com - L’amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni ad Harvard Leggi su Periodicodaily.com 2,2diinad, dopo che l’università si è rifiutata di cedere alle richieste di. Le pressioni delhanno spinto un gruppo di ex studenti a scrivere ai dirigenti universitari, invitandoli a “contestare legalmente e rifiutarsi di ottemperare alle richieste illegittime che minacciano la libertà accademica .

Amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di sovvenzioni per Harvard

La decisione arriva dopo che l'ateneo ha dichiarato di non voler accogliere le richieste di modifica delle sue politiche provenienti dal governo

