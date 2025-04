Stellantis balza in apertura in Piazza Affari 5

Stellantis in avvio di seduta in Piazza Affari. Il titolo sale del 5% a 8,2 euro spinto dalla possibile tregua sui dazi Usa per le auto annunciata dal presidente Donald Trump. Più cauta Ferrari (+1,03% a 384,1 euro), meno legata, secondo gli analisti, alle tariffe doganali Usa. Quotidiano.net - Stellantis balza in apertura in Piazza Affari , +5% Leggi su Quotidiano.net Balzo diin avvio di seduta in. Il titolo sale del 5% a 8,2 euro spinto dalla possibile tregua sui dazi Usa per le auto annunciata dal presidente Donald Trump. Più cauta Ferrari (+1,03% a 384,1 euro), meno legata, secondo gli analisti, alle tariffe doganali Usa.

Stellantis balza in apertura in Piazza Affari , +5%. Dazi, Trump valuta l'esenzione temporanea delle tariffe sulle auto. Borse in rialzo. LIVE. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib rimbalza e chiude in netto rialzo (+4,7%) con Unicredit e Tim. Dollaro in picchiata dopo dati macro Usa. Parigi: balza in avanti Stellantis. Borsa Milano consolida rialzo in vista dati Usa, balza Moncler, Stellantis conferma risalita. Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib travolto dai dazi: -6,5%. Crollano banche e Leonardo, tra le blue chip resiste solo Diasorin. Ne parlano su altre fonti

Nota di ansa.it: Stellantis balza in apertura in Piazza Affari , +5% - Balzo di Stellantis in avvio di seduta in Piazza Affari. Il titolo sale del 5% a 8,2 euro spinto dalla possibile tregua sui dazi Usa per le auto annunciata dal presidente Donald Trump. (ANSA) ...

Si apprende da milanofinanza.it: Stellantis rimbalza a Piazza Affari, ma pesano i dazi Usa: gli analisti tagliano il target price. Ecco perché - Alla vigilia dell’assemblea degli azionisti il titolo Stellantis sale, ma i fondamentali restano sotto pressione. Prezzi obiettivo rivisti al ribasso da Equita, Intermonte e Ubs ...

Segnala teleborsa.it: Piazza Affari: andamento sostenuto per Stellantis - Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%. La tendenza ad una settimana di Stellantis è più ...