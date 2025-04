Elezioni amministrative lo spoglio in diretta

spoglio delle schede nelle 51 sezioni cittadine. In qualche ora si saprà il nome del nuovo sindaco e dei consiglieri comunali. Ore 9:00 - iniziate le operazioniI seggi della città si sono costituiti regolarmente.Affluenza a picco Alla chiusura dei seggi, alle 22:00. Pordenonetoday.it - Elezioni amministrative, lo spoglio in diretta Leggi su Pordenonetoday.it È iniziato lodelle schede nelle 51 sezioni cittadine. In qualche ora si saprà il nome del nuovo sindaco e dei consiglieri comunali. Ore 9:00 - iniziate le operazioniI seggi della città si sono costituiti regolarmente.Affluenza a picco Alla chiusura dei seggi, alle 22:00.

Potrebbe interessarti anche:

Elezioni amministrative: Capaccio e Ispani al voto il 25 e il 26 maggio, indicate anche le date dei referendum

Approvato, dal Consiglio dei ministri, il decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni ...

Elezioni amministrative 2025, primo incontro in piazza per il candidato sindaco Ancisi

Parte ufficialmente la campagna elettorale per la lista Lega-Lista per Ravenna-Popolo della Famiglia. Al primo gazebo organizzato in piazza del Mercato a Ravenna dopo la presentazione pubblica del ...

Elezioni amministrative, dal centrodestra un niet a esponenti ?melucciani?: «Si decide qui a Taranto»

Il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Taranto dovrà essere espressione dei partiti di centrodestra, una figura che non abbia avuto nulla a che fare con il gruppo gravitante...

Elezioni comunali, attesa per Pordenone e Monfalcone: segui lo spoglio in diretta. Risultati Elezioni Comunali Friuli 2025/ Diretta spoglio Pordenone, Monfalcone e Nimis: i sindaci eletti. Diretta Elezioni Comunali Friuli 2025, risultati Pordenone-Monfalcone/ Orari spoglio live: affluenza sindaci. Amministrative, il giorno dei risultati - I primissimi dati da Monfalcone. Elezioni amministrative, lo spoglio in diretta. Elezioni europee e amministrative: come seguire in diretta lo spoglio. Ne parlano su altre fonti

Come scrive money.it: Elezioni Pordenone 2025, risultati in diretta candidati e liste: chi ha vinto? - Risultati elezioni amministrative Pordenone 2025 in diretta live: è iniziato lo spoglio dei voti con l'affluenza al 51%, quattro i candidati in lizza e se nessuno supererà il 40% allora sarà ballottag ...

Secondo ilsussidiario.net: Risultati Elezioni Comunali Friuli 2025/ Diretta spoglio Pordenone, Monfalcone e Nimis: i sindaci eletti - Risultati Elezioni Comunali Friuli Venezia Giulia 2025: diretta spoglio, sindaci eletti e consiglieri. Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo ...

ilsussidiario.net comunica: Diretta Elezioni Comunali Friuli 2025, risultati Pordenone-Monfalcone/ Orari spoglio live: affluenza sindaci - Risultati Elezioni Comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia: orari spoglio Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo. Dati affluenza e candidati ...