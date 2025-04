Game-experience.it - Western Digital, il terreno di prova definitivo per le future tecnologie di archiviazione dei dati con l’esplorazione spaziale

È ormai noto che ogni settore tecnologico sia alla ricerca di soluzioni più efficienti per la gestione deiprodotti, il cui volume globale è previsto raddoppiare tra il 2022 e il 2026. E la ricerca delleinnovazioni nel campo dello storage potrebbe venire proprio dal, come precisa WD.Prendiamo, ad esempio, la missione Surface Water and Ocean Topography (SWOT) della NASA, concepita per realizzare la prima indagine globale sulle acque superficiali della Terra ed approfondire l’impatto dei cambiamenti climatici su oceani, laghi e corsi d’acqua. Secondo la NASA, i satelliti impiegati nella missione SWOT potrebbero trasmettere alle stazioni basate a Terra un terabyte digrezzi al giorno. Per missioni come questa, idevono essere quindi archiviati – talvolta per mesi – in modo sicuro per resistere alle difficili condizioni dello spazio e successivamente trasmessi alla Terra in modo accessibile ed immediatamente fruibile.