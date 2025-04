Tragico incidente a Roma un automobilista ha investito e ucciso un 47enne

Roma. Un uomo di 47 anni, originario del Perù, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto intorno alle 4 del mattino. A investirlo è stato un giovane italiano di 19 anni, alla guida di una Lancia Y. L’incidente si è verificato in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nel quartiere di Monte Mario. L’impatto è stato fatale per il pedone, che si trovava a bordo strada nel momento dello scontro.Proiettato a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto, il cittadino di origine peruviana è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti del II Gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale, incaricati di svolgere i rilievi previsti dalla procedura. Dayitalianews.com - Tragico incidente a Roma: un automobilista ha investito e ucciso un 47enne Leggi su Dayitalianews.com Dramma nella notte a. Un uomo di 47 anni, originario del Perù, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto intorno alle 4 del mattino. A investirlo è stato un giovane italiano di 19 anni, alla guida di una Lancia Y. L’si è verificato in via Trionfale, all’altezza del civico 8745, nel quartiere di Monte Mario. L’impatto è stato fatale per il pedone, che si trovava a bordo strada nel momento dello scontro.Proiettato a diversi metri di distanza dal luogo dell’impatto, il cittadino di origine peruviana è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti del II Gruppo Sapienza della polizia locale diCapitale, incaricati di svolgere i rilievi previsti dalla procedura.

Potrebbe interessarti anche:

Con la sua auto investe uno scooter e causa la morte dello chef Roberto Brancaccio, poi scappa. In manette il “pirata della strada”. Il tragico incidente lungo via Nomentana, a Roma

Un anno di indagini per risalire all’automobilista fuggito dopo l’incidente Dopo più di un anno di ricerche e indagini complesse, è stato finalmente individuato e arrestato il pirata della ...

Tragico incidente a Roma, schianto fra camion e moto: morto centauro di 56 anni

Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 19 febbraio 2025, a Roma, nella zona di La Rustica. Un camion e una moto si sono scontrati con violenza. Ad avere la peggio è stato il ...

Tragico incidente a Roma. Travolta da un'auto, muore una 19enne

Una ragazza di 19 anni è morta investita da un’auto a Roma . E’ accaduto su via Laurentina, all’altezza del civico 865. Alla guida della macchina un uomo di 72 anni. Sono in corso indagini da parte ...

Tragico incidente frontale fra due auto nel Viterbese: 47enne morto sul colpo. Travolta sulle strisce in via Laurentina a Roma, 19enne morta investita dall'auto guidata da un 72enne. Tragico incidente a Roma. Travolta da un'auto, muore una 19enne. Scontro tra due volanti a Roma, morto un poliziotto di 32 anni. Roma. Quartiere Torrevecchia. Il capo pattuglia Amar Kudin, di 32 anni, perde la vita in un tragico incidente stradale tra due auto della Polizia di Stato. Tragico incidente a Roma, “in sei dentro un’auto contro altra macchina”. Muore studentessa di 23 anni. Ne parlano su altre fonti

Riporta romatoday.it: Incidente mortale a Roma: un automobilista ha investito e ucciso un 47enne - Tragedia a Roma. Un uomo di 47 anni, di nazionalità peruviana, è stato investito e ucciso nel cuore della notte da un 19enne italiano. La tragedia è avvenuta poco dopo le 4 in via Trionfale, nella ...

Riporta fanpage.it: Incidente mortale all’alba a Roma: 19enne al volante travolge e uccide un uomo su via Trionfale - Un tragico incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi martedì 15 aprile, su via Trionfale alla periferia Nord di Roma. Erano circa le 4.30 del mattino quando un pedone è stato travolto da un'auto ...

Si apprende da notizie.it: Incidente fatale in Roma: un ghjovanu perde a vita in un tragicu crash - Un drammatico incidente stradale ha scosso la capitale, coinvolgendo un giovane di 26 anni.