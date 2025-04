Ildifforme.it - I due cialtroni al Teatro Tor Bella Monaca

Leggi su Ildifforme.it

I due, commedia dai ritmi incalzanti, sarà in scena alTordal 15 al 19 aprile. Lo spettacolo mette a nudo le vite di due divi, non più giovani, restituendo agli spettatori uno spaccato di vita moderna dove ciò che conta non è essere, ma apparire a ogni costoL'articolo I duealTorproviene da Il Difforme.