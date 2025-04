Antitrust Usa Meta a processo per monopolio con acquisizione Instagram 2012 e Whatsapp 2014 Zuckerberg rischia di doverle cedere

Usa, comincia il processo antitrust contro Meta: Zuckerberg potrebbe essere costretto a vendere Instagram e Whatsapp

Inizia oggi, lunedì 14 aprile, il processo che potrebbe sconvolgere il futuro di Meta, il colosso della Silicon Valley creato da Mark Zuckerberg che controlla – tra le altre cose – Facebook, ...

Usa, in Arizona scontro tra due jet in aeroporto Scottsdale: un velivolo si spezza a metà

Almeno una persona è morta e altre sono rimaste ferite nello scontro tra due jet privati all'aeroporto di Scottsdale in Arizona. Secondo riferito dalle autorità dello scalo, un jet business di medie ...

Meta avvia negli Usa il nuovo programma di verifica dei post: su Facebook, Instagram e Threads arrivano le note della comunità

Dopo l’addio al fact checking, visto come un allineamento al governo Trump, Meta annuncia l'avvio del programma Community Notes per Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti. Come accade su X, ...

