Zonawrestling.net - WWE: Sconfitto sul ring, vincente nella vita, Karrion Kross e il suo “premio” personale

Leggi su Zonawrestling.net

non ha semplicemente perso contro AJ Styles nell’episodio di RAW della scorsa notte, ma ha lasciato i fan con uno dei promo più inquietanti della sua carriera. Dopo la sua prima sconfitta in un match singolo a RAW dal luglio 2024,si è sfogato sui social con un potente messaggio post-match. Si è detto stanco, ignorato e stufo, ma allo stesso tempo più concentrato che mai su ciò che AJ Styles deve diventare in vista di WrestleMania 41:“Ho un paio di motivi per essere arrabbiato in questo momento” ha iniziato. “L’ultima volta che ho lottato in un match singolo a Monday Night RAW è stata a luglio 2024. Stasera ho finalmente avuto un’occasione, per di più la prima volta su Netflix. e ho perso. E come se non bastasse, non sarò nemmeno a WrestleMania,mia città, Las Vegas.