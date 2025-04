Guardi di Finanza controlli e sequestri nell’agro aversano lotta ai videogiochi piratati

controlli nella zona industriale dell’Agro aversano e, nello specifico, presso alcuni esercizi commerciali gestiti da cittadini di origine sinica.Nell’ambito di tali interventi, le Fiamme Gialle del Gruppo di Aversa hanno scoperto una vendita illegale di videogiochi “piratati” delle più rinomate software house, precaricati su piccole consolle. Si tratta di giochi non di ultima generazione, ma che hanno come protagonisti noti personaggi del mondo dei videogame degli anni ’80 e ’90, ancora tutelati da copyright. È il fenomeno del cosiddetto “retrogaming”, la passione per i videogiochi del passato che sta conoscendo una fase di forte popolarità ed espansione a livello commerciale. Anteprima24.it - Guardi di Finanza, controlli e sequestri nell’agro aversano: lotta ai videogiochi piratati Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale Caserta, all’esito di analisi info-investigative, hanno eseguito miratinella zona industriale dell’Agroe, nello specifico, presso alcuni esercizi commerciali gestiti da cittadini di origine sinica.Nell’ambito di tali interventi, le Fiamme Gialle del Gruppo di Aversa hanno scoperto una vendita illegale di” delle più rinomate software house, precaricati su piccole consolle. Si tratta di giochi non di ultima generazione, ma che hanno come protagonisti noti personaggi del mondo dei videogame degli anni ’80 e ’90, ancora tutelati da copyright. È il fenomeno del cosiddetto “retrogaming”, la passione per idel passato che sta conoscendo una fase di forte popolarità ed espansione a livello commerciale.

Potrebbe interessarti anche:

Caro carburanti, i controlli della guardia di finanza: ecco cosa non va nei distributori di Terni

Negli ultimi dodici mesi, i reparti della guardia di finanza dell’Umbria hanno intensificato le operazioni di vigilanza nel settore dei carburanti, anche in considerazione del significativo aumento ...

Taxi boat sul lago di Como, controlli della finanza in viale Geno: tre lavoratori in nero e multe per 16mila euro

Ieri mattina le fiamme gialle del comando provinciale di Como hanno passato al setaccio il tratto che va dal Molo Sant'Agostino a viale Geno, con una serie di controlli mirati a verificare la ...

Alla Provincia 65 milioni del Pnrr per ricostruire le strade: "Corsa contro il tempo, con la Finanza rafforziamo i controlli"

E' stato sottoscritto questa mattina, lunedì, a Palazzo dei Signori della Missione, a Forlì sede della Provincia di Forlì-Cesena, un protocollo d’intesa tra il Comando provinciale della Guardia di ...