Les Votives l8217album di debutto è 8220Window8221 Significa apertura al dialogo

Amica.it - Les Votives, l’album di debutto è “Window”: «Significa apertura al dialogo»

Leggi su Amica.it

(askanews) – Window è il dirompente Ep didei Lesanticipato dal singolo Feel all right. La band milanese si presenta per raccontarsi e raccontare il loro immaginario nelle sue mille sfaccettature.«Da Window speriamo che la gente possa innamorarsi del nostro mondo e la copertina è una copertina un po’ come se ci fosse una persona che sta sbirciando quello che c’è al di là di questa veneziana. È un po’to dell’al, di non aver paura di ascoltare il diverso».Un progetto che racchiude le sonorità delle grandi icone del secolo scorso unite alle ispirazioni del presente, tra eleganza e ribellione con uno sguardo aperto verso nuove prospettive, come una giovane rock band sa fare.Les: «Il live è la parte più divertente»«In questo caso abbiamo raccontato tante storie.