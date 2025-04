Sassuolo conferma Grosso e Carnevali per la prossima stagione in Serie A

SassuoloSe le parole del giorno dopo hanno un peso, il Sassuolo ha già scelto da dove ricominciare. E alla prima certezza, ovvero che il campionato che la squadra affronta la prossima stagione sarà quello di Serie A, il giorno dopo la festa ne aggiunge un altro paio. La prima è la presenza di Fabio Grosso sulla panchina, la seconda quella di Giovanni Carnevali sulla plancia di comando. Vanno, almeno, in questa direzione le dichiarazioni di entrambi e non c’è motivo di dubitare, anche se l’estate è lunga, ed entrambi hanno lavorato tanto bene da meritare attenzioni che valicano, inevitabilmente, i confini della Sassuolo neroverde, che si possa davvero ripartire da loro due, oltre che da quel Francesco Palmieri che, dopo nove anni di settore giovanile, ha fatto centro al primo colpo. Sport.quotidiano.net - Sassuolo conferma Grosso e Carnevali per la prossima stagione in Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net di Stefano FoglianiSe le parole del giorno dopo hanno un peso, ilha già scelto da dove ricominciare. E alla prima certezza, ovvero che il campionato che la squadra affronta lasarà quello diA, il giorno dopo la festa ne aggiunge un altro paio. La prima è la presenza di Fabiosulla panchina, la seconda quella di Giovannisulla plancia di comando. Vanno, almeno, in questa direzione le dichiarazioni di entrambi e non c’è motivo di dubitare, anche se l’estate è lunga, ed entrambi hanno lavorato tanto bene da meritare attenzioni che valicano, inevitabilmente, i confini dellaneroverde, che si possa davvero ripartire da loro due, oltre che da quel Francesco Palmieri che, dopo nove anni di settore giovanile, ha fatto centro al primo colpo.

