Usa impedito ad AP di partecipare a incontro nello Studio Ovale

impedito ieri a un giornalista e a un fotografo di Associated Press di seguire la conferenza stampa nello Studio Ovale tra il presidente Donald Trump e il presidente di El Salvador Nayib Bukele.Meno di una settimana fa il giudice federale Trevor N. McFadden aveva affermato che l’amministrazione dovrebbe smettere di negare ad Ap l’accesso agli eventi come ritorsione per la decisione del notiziario di non rinominare il Golfo del Messico. Il team di Trump ha presentato ricorso contro la decisione, ma sia l’amministrazione cheAp stanno discutendo in tribunale se la sentenza di McFadden debba avere effetto prima che siano esauriti i ricorsi.Sempre nella giornata di ieri due fotografi di Ap sono stati ammessi a un evento in onore della squadra di football campione dell’Ohio State nel più spazioso South Lawn, ma un giornalista dell’agenzia testuale è stato respinto. Lapresse.it - Usa, impedito ad AP di partecipare a incontro nello Studio Ovale Leggi su Lapresse.it Nonostante un’ordinanza del tribunale, l’amministrazione Trump haieri a un giornalista e a un fotografo di Associated Press di seguire la conferenza stampatra il presidente Donald Trump e il presidente di El Salvador Nayib Bukele.Meno di una settimana fa il giudice federale Trevor N. McFadden aveva affermato che l’amministrazione dovrebbe smettere di negare ad Ap l’accesso agli eventi come ritorsione per la decisione del notiziario di non rinominare il Golfo del Messico. Il team di Trump ha presentato ricorso contro la decisione, ma sia l’amministrazione cheAp stanno discutendo in tribunale se la sentenza di McFadden debba avere effetto prima che siano esauriti i ricorsi.Sempre nella giornata di ieri due fotografi di Ap sono stati ammessi a un evento in onore della squadra di football campione dell’Ohio State nel più spazioso South Lawn, ma un giornalista dell’agenzia testuale è stato respinto.

