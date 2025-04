Fabbricava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi Arrestato

Arrestato 33enne nel Napoletano: produceva e vendeva online esplosivi artigianali, spediti in oltre 30 province Italiane.La Polizia di Stato, al termine di diverse settimane di indagini, ha tratto in arresto un trentatreenne Italiano, residente nel napoletano, per fabbricazione e vendita di prodotti pirotecnici artigianali, altamente pericolosi in relazione alla loro capacità di offesa.L'attività ha avuto inizio nel mese di ottobre, a seguito di perquisizioni effettuate da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Torino negli appartamenti di due uomini residenti nella medesima provincia; gli stessi venivano trovati in possesso di artifici esplodenti artigianali e illegali, acquistati on line, su pagina Telegram riconducibile all'Arrestato, e da quest'ultimo spediti a mezzo corrieri, ignari della pericolosità del contenuto delle confezioni, trasportate per centinaia di chilometri.

