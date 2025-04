Maltrattamenti alla ex poi la violenta e la deruba

Maltrattamenti, lesioni personali, violenza sessuale e anche di indebito utilizzo di carte di credito e furto. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri nel comune di Aprilia.Un provvedimento scattato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal. Latinatoday.it - Maltrattamenti alla ex, poi la violenta e la deruba Leggi su Latinatoday.it E' accusato di, lesioni personali, violenza sessuale e anche di indebito utilizzo di carte di credito e furto. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri nel comune di Aprilia.Un provvedimento scattato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal.

