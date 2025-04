Ucraina Witkoff assicura Putin vuole una pace duratura E gli Usa puntano a un accordo commerciale con Mosca

Putin vuole una pace duratura in Ucraina". Lo ha detto l'inviato del presidente Usa, Steve Witkoff, in un'intervista televisiva a Fox News andata in onda stamattina. “Potremmo essere vicini a qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero", ha aggiunto il delegato della Casa Bianca. Venerdì scorso Witkoff ha incontrato Putin a San Pietroburgo per discutere del potenziale accordo di tregua. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla strage di Sumy – due missili russi hanno ucciso 30 persone la domenica delle Palme – secondo Witkoff, non solo il presidente russo sarebbe aperto a un accordo di "pace permanente", ma la Casa Bianca si aspetta un'intesa anche su una partnership commerciale tra gli Usa. “Penso ci sia la possibilità di rimodellare le relazioni tra Russia e Stati Uniti attraverso opportunità commerciali molto interessanti, che credo diano anche stabilità alla regione”, ha aggiunto Witkoff in tv. Quotidiano.net - Ucraina, Witkoff assicura: “Putin vuole una pace duratura”. E gli Usa puntano a un accordo commerciale con Mosca Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 - "unain". Lo ha detto l'inviato del presidente Usa, Steve, in un'intervista televisiva a Fox News andata in onda stamattina. “Potremmo essere vicini a qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero", ha aggiunto il delegato della Casa Bianca. Venerdì scorsoha incontratoa San Pietroburgo per discutere del potenzialedi tregua. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulla strage di Sumy – due missili russi hanno ucciso 30 persone la domenica delle Palme – secondo, non solo il presidente russo sarebbe aperto a undi "permanente", ma la Casa Bianca si aspetta un'intesa anche su una partnershiptra gli Usa. “Penso ci sia la possibilità di rimodellare le relazioni tra Russia e Stati Uniti attraverso opportunità commerciali molto interessanti, che credo diano anche stabilità alla regione”, ha aggiuntoin tv.

