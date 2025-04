Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di aggressione sessuale

Nick Carter, membro dei Backstreet Boys sin dal 1993, è stato nuovamente accusato di aggressione sessuale. L'artista, citato in giudizio nel 2023 da tre donne tra cui l'ex cantante delle Dream Melissa Schuman, è stato denunciato in Nevada da Laura Penly, con cui avrebbe avuto una relazione negli Anni Duemila. Quest'ultima sostiene infatti di aver subito abusi nel 2005 una volta nell'appartamento di Carter a Los Angeles e una seconda durante una festa con alcuni amici. A suo avviso, la popstar le avrebbe trasmesso alcune malattie sessuali tra cui il papillomavirus, che secondo lei avrebbero portato a una diagnosi di cancro della cervice uterina pochi mesi dopo. Immediata la smentita da parte dei legali del cantante, che hanno parlato di assurdità per rovinarne la reputazione negando anche la storia d'amore.

Lo riporta msn.com: Nick Carter, una nuova accusa di violenza sessuale: la quarta in due anni - Il cantante dei Backstreet Boys, Nick Carter, è stato denunciato da una quarta donna per presunta violenza sessuale, una denuncia che si aggiunge ad altre tre accuse, mentre l'artista continua a negar ...

Riporta abruzzo.cityrumors.it: Il dramma di Nick Carter dei Backstreet Boys: “Ci hanno tolto la giovinezza…” - Una fine trafica Aaron è morto nel 2022 a soli 24 anni proprio mentre Nick Carter stava preparando il clamoroso ritorno in scena dei Backstreet Boys con un disco e un tour. Un lutto apparentemente ...

Scrive msn.com: Nick Carter Sued by Fourth Woman Alleging Sexual Assault - The new plaintiff claims the Backstreet Boys singer assaulted her twice in 2005. Carter denied the allegations ...