Catania minacce mafiose alla Brt per un appalto ad una società sospetta 4 gli arrestati

alla Polizia di Catania un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di:I.F. (classe 1983)C.L. (classe 1996)C.F. (classe 1975)P.V. (classe 1972)Si attribuisce agli indagati la commissione della tentata estorsione, in concorso tra loro, con l’aggravante di cui all’art.416 bis.1 c.p., per avere commesso il reato con il metodo mafioso, essendosi avvalsi, per coartare la volontà delle persone offese, della forza intimidatrice tipica del vincolo associativo.Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine che ha tratto spunto dalla denuncia sporta da un dirigente della nota società di spedizioni, BRT S. Dayitalianews.com - Catania, minacce mafiose alla Brt per un appalto ad una società sospetta: 4 gli arrestati Leggi su Dayitalianews.com Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, il 15 aprile 2025, è stata eseguita dPolizia diun’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di:I.F. (classe 1983)C.L. (classe 1996)C.F. (classe 1975)P.V. (classe 1972)Si attribuisce agli indagati la commissione della tentata estorsione, in concorso tra loro, con l’aggravante di cui all’art.416 bis.1 c.p., per avere commesso il reato con il metodo mafioso, essendosi avvalsi, per coartare la volontà delle persone offese, della forza intimidatrice tipica del vincolo associativo.Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine che ha tratto spunto ddenuncia sporta da un dirigente della notadi spedizioni, BRT S.

