Xbox, Contraband è poi sparito dai radar, lasciando molti a chiedersi se il progetto fosse stato accantonato. Tuttavia, Avalanche Studios ha recentemente dissipato ogni dubbio pubblicando un annuncio di lavoro che conferma chiaramente: il gioco è ancora vivo e in sviluppo attivo.Nel dettaglio, lo studio ha rivelato su LinkedIn di aver aperto una posizione per un Senior DevOps Engineer che entrerà a far parte proprio del team dedicato a Contraband. L’annuncio evidenzia il desiderio di innovare attraverso tecnologie cloud avanzate e di potenziare il flusso di lavoro tramite strumenti CI/CD moderni, confermando che il gioco è ancora in piena produzione. Una mossa che, oltre a rivelare l’esistenza del progetto, lascia intendere che ci siano ancora fasi chiave dello sviluppo da completare. Game-experience.it - Contraband, l’esclusiva Xbox è ancora in sviluppo, rivela Avalanche Studios Leggi su Game-experience.it Annunciato con entusiasmo nel 2021 come esclusivaè poi sparito dai radar, lasciando molti a chiedersi se il progetto fosse stato accantonato. Tuttavia,ha recentemente dissipato ogni dubbio pubblicando un annuncio di lavoro che conferma chiaramente: il gioco èvivo e inattivo.Nel dettaglio, lo studio hato su LinkedIn di aver aperto una posizione per un Senior DevOps Engineer che entrerà a far parte proprio del team dedicato a. L’annuncio evidenzia il desiderio di innovare attraverso tecnologie cloud avanzate e di potenziare il flusso di lavoro tramite strumenti CI/CD moderni, confermando che il gioco èin piena produzione. Una mossa che, oltre are l’esistenza del progetto, lascia intendere che ci sianofasi chiave delloda completare.

