Ilfattoquotidiano.it - Scommesse, il ministro Abodi: “Via dalla Nazionale chi ha puntato, dà un pessimo esempio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il caso delleche coinvolge alcuni tra i più importanti calciatori italiani non lascia indifferenti i vertici istituzionali dello sport italiano. “Viachi ha scommesso”, ha detto ilper lo Sport Andreain un colloquio riportato dal Messaggero. “La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione income un premio a tutto tondo”, sottolinea.Ilprecisa: “Non sono per chi è pronto a fare qualunque cosa per vincere una partita o una competizione. Bisogna dare tutto, è diverso. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire tra l’altro non fare più sport, ma farlo in altro modo.