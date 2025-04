Sciabola under 14 al Gran Prix Kinder joy of moving terzo posto per Beatrice Melino del Dauno

Beatrice Melino del Circolo Schermistico Dauno è l’unica atleta pugliese a salire sul podio nei due giorni di gare validi per la seconda prova stagionale del Gran Prix “Kinder Joy of moving” under 14 di Sciabola al Palazzetto 'Falcone e Borsellino' di San Severo.La foggiana è giunta terza. Foggiatoday.it - Sciabola under 14, al Gran Prix 'Kinder joy of moving' terzo posto per Beatrice Melino del Dauno Leggi su Foggiatoday.it del Circolo Schermisticoè l’unica atleta pugliese a salire sul podio nei due giorni di gare validi per la seconda prova stagionale delJoy of14 dial Palazzetto 'Falcone e Borsellino' di San Severo.La foggiana è giunta terza.

Potrebbe interessarti anche:

Campionato di sciabola per under 14: attesi 300 atleti

Saranno circa 300 gli atleti attesi a Pescara e in arrivo da tutta Italia nel fine settimana di sabato 1° e domenica 2 marzo per partecipare al campionato nazionale Gran Prix “Kinder Joy of Moving” ...

Grande successo per il Gran Prix Kinder Joy of Moving di sciabola under 14 a San Severo

Il Gran Prix Kinder Joy of Moving – Sciabola Under 14 ha portato in pedana 434 giovani atleti agonisti da ogni parte d’Italia, con rappresentanze da Campania, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, ...

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione ...

Sciabola under 14, al Gran Prix 'Kinder joy of moving' terzo posto per Beatrice Melino del Dauno. Cresce la scherma tra Lucera e Casalvecchio. SAN SEVERO SI PREPARA AD ACCOGLIERE GLI UNDER 14 DI SCIABOLA PER LA SECONDA PROVA DEL GRAN PRIX “KINDER JOY OF MOVING”, LA KERMESSE PRESENTATA IN CONFERENZA STAMPA. Gran Prix Under 14 di sciabola, terzo posto per Beatrice Melino. Grande successo per il Gran Prix Kinder Joy of Moving di sciabola under 14 a San Severo. Cala il sipario sul Grand Prix Kinder Joy of Moving sciabola Under 14 a squadre. Ne parlano su altre fonti

Segnala foggiacittaaperta.it: Gran Prix Under 14 di sciabola, terzo posto per Beatrice Melino - Beatrice Melino del Circolo Schermistico Dauno è l’unica atleta pugliese a salire sul podio nei due giorni di gare validi per la seconda prova stagionale del Gran Prix “Kinder Joy of Moving” Under 14 ...

Come scrive statoquotidiano.it: Grande successo per il Grand Prix Kinder Joy of Moving – Sciabola Under 14 a San Severo - Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la due giorni dedicata alla scherma giovanile italiana, ospitata al Palasport “Falcone e Borsellino” di San Severo. Il Grand Prix Kinder Joy of Moving – S ...

Riporta varese7press.it: Grand Prix Under 14 di fioretto e sciabola a squadre: ottimi risultati per le società lombarde - MILANO – Si chiude con un eccellente bilancio di due vittorie, un secondo e un terzo posto il Grand Prix Under 14 di fioretto e sciabola a squadre delle società lombarde a Baronissi e Pescara. Due le ...