American Psycho compie 25 Anni di Satira e Rilevanza Parla la Regista Mary Harron

American Psycho", il film che ha lanciato Christian Bale e confermato il talento di Mary Harron. In una recente intervista, Harron ha condiviso le sue riflessioni sull'eredità del film, collegando la sua Satira alle problematiche attuali, in particolare all'era di Donald Trump, offrendo una prospettiva affascinante sull'impatto duraturo del suo lavoro. "American Psycho": uno specchio inquietante della società odierna?Mary Harron ha sottolineato come "American Psycho" dipingesse una società predatrice, un tema che, a suo dire, è diventato ancora più attuale oggi. Ha evidenziato la crescente disparità economica, con i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, e ha espresso incredulità per la normalizzazione di atteggiamenti razzisti e suprematisti bianchi, resi più evidenti dalla politica contemporanea. Mistermovie.it - American Psycho compie 25 Anni di Satira e Rilevanza, Parla la Regista Mary Harron Leggi su Mistermovie.it Il 2025 celebra un quarto di secolo dall'uscita di "", il film che ha lanciato Christian Bale e confermato il talento di. In una recente intervista,ha condiviso le sue riflessioni sull'eredità del film, collegando la suaalle problematiche attuali, in particolare all'era di Donald Trump, offrendo una prospettiva affascinante sull'impatto duraturo del suo lavoro. "": uno specchio inquietante della società odierna?ha sottolineato come "" dipingesse una società predatrice, un tema che, a suo dire, è diventato ancora più attuale oggi. Ha evidenziato la crescente disparità economica, con i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, e ha espresso incredulità per la normalizzazione di atteggiamenti razzisti e suprematisti bianchi, resi più evidenti dalla politica contemporanea.

