Kaja Kallas da rimuove subito bomba ruassa sul Ue

Liberoquotidiano.it - Kaja Kallas "da rimuove subito": bomba ruassa sull'Ue

Mosca contro l'Ue. Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha chiesto la rimozione dall'incarico dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri,, e il suo deferimento a un tribunale internazionale delle Nazioni Unite. L'accusa? Stando a quanto riferito in un post su Telegram, è quella di "russofobia" e di "oltraggio alla memoria storica" per aver invitato i Paesi dell'Ue e i candidati all'adesione a non partecipare alle celebrazioni in Russia per l'80° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Volodin ha definito l'appello di"un ultimatum" e "un gesto irrispettoso verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per salvare il mondo dal fascismo". E ancora: "Un mondo salvato dal popolo multinazionale sovietico, con 27 milioni di vite spezzate, e dai Paesi della coalizione antifascista come Stati Uniti e Regno Unito, che hanno perso oltre 800 mila persone, non deve mai dimenticare", ha tuonato il presidente della Duma.